Н.Мадуро объявил о закрытии границы Венесуэлы с Бразилией

CA-NEWS (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией с 21 февраля, чтобы не допустить ввоз гуманитарной помощи оттуда, сообщает Reuters.

В своём заявлении Николас Мадуро сообщил, что правительство также рассматривает вопрос о закрытии границы с Колумбией.

Он заявил, что сбор помощи для Венесуэлы в колумбийском приграничном городе Кукута является провокацией. Мадуро утверждает, что планы оппозиции принять гуманитарную помощь от соседних стран – "шоу", чтобы подорвать доверие к его правительство.

По информации портала El Nacional, полиция заблокировала дорогу каравану из грузовиков и автобусов, в котором к границе Колумбии следуют депутаты оппозиционного парламента и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом.

Накануне венесуэльские власти закрыли морскую границу с тремя островами в Карибском море. На одном из этих островов был создан центр по приему гуманитарной помощи для республики из Европы.