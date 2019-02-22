Туркменский банк объявил о сборе денег для обещанного президентом приюта животных

CA-NEWS (TM) - Коммерческий банк Туркменистана объявил о сборе средств для бездомных животных. Объявление об этом появилось в государственной прессе 19 февраля, на фоне продолжающегося массового отлова и уничтожения кошек и собак в столице страны. Согласно объявлению, Акционерный Коммерческий Банк "Рысгал" открывает специальный расчетный счет в поддержку создания ветеринарной клиники с приютом для бездомных животных, сообщает Хроники Туркменистана.



"Приглашаем предпринимателей страны и всех желающих внести свой вклад в это благое начинание, внести пожертвование и присоединиться к общему гуманному делу", говорится в объявлении.

В объявлении указан расчетный счет и номера телефонов Союза Промышленников и предпринимателей Туркменистана. По одному из указанных номеров Азатлыку сообщили, что банковский счет уже открыт и принимает средства. Каким образом структура намерена использовать собранные средства, выяснить пока не удалось.

Поручение организовать «специализированную централизованную клинику» для животных, было сделано 16 февраля президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, который заявил, что клиника будет под опекой государства и должна включать приют для бездомных животных.

Внимание руководства страны к вопросу защиты бездомных животных в стране совпало с сообщениями Радио Азатлык о массовом отлове и случаях публичного убийства животных в Ашхабаде, а также жестоких условиях содержаниях в отведенных властями накопителях для отловленных животных.

В распоряжение Азатлыка попало видео происходящего на территории приемника для отловленных животных в пригороде Ашхабада, на территории мусороперерабатывающего завода в Чоганлы. Эти кадры были сделаны скрытой камерой летом прошлого года, в ангаре незадолго до ограничения доступа в ангар волонтеров и защитников животных, осуществлявших уход за животными. ​

На протяжении нескольких лет власти страны, а также государственная пресса тему бездомных животных не затрагивали.

С начала 2019 года, отлов животных осуществляется систематически. Корреспонденты Азатлыка, а также ряд независимых медиа изданий сообщали о десятках случаев жестокости и насилия в отношении животных со стороны структур, совершающих отлов бездомных кошек и собак.

Как сообщили корреспонденты и собеседники Азатлыка, в столице Туркменистана по утрам можно наблюдать лежащих на улице мертвых кошек, а также дворников и уборщиц с полиэтиленовыми мешками в руках, собирающих трупы животных.

По словам сотрудников коммунальных служб Ашхабада, существует норма отлова бездомных животных, согласно которой каждый сотрудник обязан сдать определенное количество собак или кошек, в случае невыполнения требования им грозит штраф либо увольнение.

В конце января, владельцы собак, проживающие в центральной части туркменской столицы столкнулись с проверкой документов на животных со стороны сотрудников полиции. Жители города стали свидетелями случаев отлова домашних питомцев, находящихся в квартирах.

В большинстве случаев животных тут же убивают, прилюдно, сообщил 21 января корреспондент Азатлыка, ставший свидетелям отлова животных в Ашхабаде:

- Одни уборщики даже по ночам дежурят около мусорок, в надежде поймать животное. Другие массово выманивают и воруют домашних кошек. Кошек приманивают колбасой, засовывают в мешки и бьют о бордюры, подбрасывают отраву, используют длинные палки с гвоздями.​

В сентябре 2018 года власти туркменской столицы официально подтвердили факт отлова животных и наличие "указания сверху".