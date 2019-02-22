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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США намерены оставить в Сирии около 200 военнослужащих

CA-NEWS (CA) -  США намерены на определенное время оставить в Сирии группу "примерно из 200" военнослужащих после вывода своих войск из ближневосточной страны. Об этом официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила в четверг, 21 февраля. Подобный шаг она объяснила "защитой мира" в Сирии, передает Deutsche Welle.

Трамп объяснил вывод войск победой над ИГ

В августе 2014 года международная коалиция во главе с Соединенными Штатами начала операцию против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке. В сентябре того же года она нанесла первые удары по объектам ИГ в Сирии.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе всех американских военнослужащих из Сирии. Он объяснил это решение тем, что победа над террористами уже одержана. Вскоре после заявления Трампа министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк ушли в отставку.

В январе 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео и представитель коалиции заявили, что американские военнослужащие начали покидать Сирию. Вашингтон не раскрыл детали плана вывода войск, сославшись на соображения безопасности.

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