С отставкой правительства Казахстана приближается процесс транзита власти, - эксперт

CA-NEWS (KZ) - Отставка в Казахстане правительства Бакытжана Сагинтаева была вполне ожидаемой. И дело здесь не только в недавнем достаточно жестком «разборе полетов», пишет на своей странице в Facebook директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв.

Во-первых, с учетом изменения статуса и полномочий Совета безопасности и положительного решения Конституционного совета о возможности президента РК подать в отставку процесс транзита власти приближается. В связи с этим следует ожидать серьезных кадровых перестановок и, как следствие, изменение внутриэлитного расклада. Обновление же правительства вполне может привести к смене кадров в президентской администрации, других центральных госорганах и среди акимов регионов, отмечает Чеботарёв.

Во-вторых, бывшее правительство проявило неспособность справиться с критическими моментами в экономике, в том числе остановить снижение курса тенге, и реализовывать социальную повестку, представленную в прошлогодних посланиях и заявлениях главы государства. Вопреки заявлению экс-премьера Сагинтаева никакой «слаженной работы» оно изначально не вело. Практически все члены правительства в той или иной степени проявили свою некомпетентность и безответственность по ряду вопросов, оторванность от реалий и особенно потребностей населения, отдачу приоритета в своей работе личным или узкогрупповым интересам. Впрочем, это не столько персональная, сколько системная проблема, касающаяся всех составов казахстанского правительства.

В-третьих, фактически Казахстан уже вступил в новый электоральный цикл. Вопрос лишь в том, какие из выборов – президентские или парламентские пройдут раньше других. Причем по ряду признаков обе избирательные кампании, скорее всего, будут проведены досрочно. В любом случае отставка правительства, особенно в свете последних процессов и событий в стране, способствует повышению рейтинга главы государства с расчетом на предстоящие выборы.

В-четвертых, согласно поправкам в Конституцию РК, внесенным в 2017 году, прекращение полномочий правительства теперь будет автоматически осуществляться после не президентских, а парламентских выборов. Президенту же важно было решить этот вопрос самому и без привязки к проведению тех или иных выборов.

В-пятых, новый состав правительства теперь должен формироваться на основе не только консультаций президента по кандидатуре премьера, но еще и консультаций последнего по кандидатурам других членов правительства с депутатами Мажилиса Парламента. Хотя в наших условиях все это во многом будет формальным, вместе с тем накладывает на парламентариев большую политическую и моральную ответственность за формирование и деятельность будущего правительства. Соответственно данная ответственность частично снимается с президента страны. С учетом же отсутствия серьезных оснований для возможного улучшения дел в экономике и социальной сферы в ближайшей перспективе все это является довольно важным для Акорды.

Естественно, что другими важными вопросами являются, кто возглавит новое правительство, кто в нем сохранит свои должности, а кто, наоборот, уйдет и кто придет на их место, и сможет ли оно в данном составе выправить ситуацию в стране в лучшую сторону? Однако вопросы кадрового характера интересны главным образом потому, как они отразятся на внутриэлитном раскладе. Что же касается ожидания каких-либо улучшений, то новое правительство по инерции устранит некоторые недостатки предыдущего. Свою роль также сыграет необходимость реализации социально-экономических мер, способствующих созданию благоприятной предвыборной атмосферы и достижению нужных властям результатов будущих президентских, парламентских и местных выборов. Но в дальнейшем без кардинального изменения системных условий и механизмов формирования правительства, осуществления им своей деятельности и всестороннего контроля за ней все вернется на круги своя, заключил Андрей Чеботарев.