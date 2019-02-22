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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии планируется реализовать более 30 мероприятий по снижению загрязнения воздуха

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии на очередном заседании кабинета министров 20 февраля министр окружающей среды и туризма Н. Цэрэнбат сообщил о ходе выполнения постановления правительства № 62 от 2018 года "О запрете сжигания сырого угля", сообщает Montsame.

Национальный комитет по снижению загрязнения окружающей среды запланировал провести в этом году 32 мероприятия. Например, планируется предоставить ночные (пониженные) тарифы на электроэнергию семьям, которые пользуются электрическим обогревателем, обеспечить жителей юрточных районов улучшенным топливном /угольный брикет/, интенсифицировать работу по перепланировке юрточных районов, улучшить доступ к централизованной и частичной инженерно-коммуникационной структуре, поэтапно ограничить движение всех видов старых и дизельных автомобилей общественного транспорта, предоставить жителям возможность получить улучшенное топливо по кредиту через банки.

Кроме того, в четырех точках города будут созданы контрольно-пропускные пункты для предотвращения ввоза сырого угля.

Заслушав отчет, кабинет министров поручил главе Министерства окружающей среды Н.Цэрэнбату доложить о ходе работ на заседании 15 мая.

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