РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Венесуэле оппозиционер Х.Гуайдо подписал первый «президентский указ»

CA-NEWS (CA) -  Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, подписал первый «президентский» указ. Документ опубликован на странице в Twitter политика.

«В качестве главнокомандующего вооруженными силами я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и приказываю различным элементам,чтобы они действовали в соответствии с этой инструкцией», — говорится в тексте документа.

Согласно указу Гуаидо, Венесуэла для доставки гумпомощи также открывает все закрытые границы, отмечает РБК.

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией, а также с несколькими островами, через которые Гуаидо хотел получать гумпомощь. Кроме того Мадуро также не исключил закрытия границы с Колумбией.​

В январе США пообещали направить Венесуэле гуманитарную помощь на $20 млн, так как Вашингтон выступает в поддержку Гуаидо. Позднее она начала прибывать в Колумбию, 23 февраля должны начаться поставки в Венесуэлу, однако силы Мадуро блокируют въезд товаров в страну.​

Россия считает, что под видом доставки гуманитарной помощи США готовят на границе с Венесуэлой провокацию. Мадуро рассказывал, что в среду, 20 февраля, в страну доставили 300 т гуманитарной помощи из России.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • "Могут убить или выкрасть". "Раскаявшийся" в Таджикистане оппозиционер опасался, что его насильно вывезут на родину
  • Монгольские художники представили свои работы на выставке в Лондоне
  • В Ташкенте десятиклассник принёс в школу пневматический автомат, глушитель и металлические пули
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×