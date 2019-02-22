В Венесуэле оппозиционер Х.Гуайдо подписал первый «президентский указ»

CA-NEWS (CA) - Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, подписал первый «президентский» указ. Документ опубликован на странице в Twitter политика.

«В качестве главнокомандующего вооруженными силами я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и приказываю различным элементам,чтобы они действовали в соответствии с этой инструкцией», — говорится в тексте документа.

Согласно указу Гуаидо, Венесуэла для доставки гумпомощи также открывает все закрытые границы, отмечает РБК.

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией, а также с несколькими островами, через которые Гуаидо хотел получать гумпомощь. Кроме того Мадуро также не исключил закрытия границы с Колумбией.​

В январе США пообещали направить Венесуэле гуманитарную помощь на $20 млн, так как Вашингтон выступает в поддержку Гуаидо. Позднее она начала прибывать в Колумбию, 23 февраля должны начаться поставки в Венесуэлу, однако силы Мадуро блокируют въезд товаров в страну.​

Россия считает, что под видом доставки гуманитарной помощи США готовят на границе с Венесуэлой провокацию. Мадуро рассказывал, что в среду, 20 февраля, в страну доставили 300 т гуманитарной помощи из России.