В Венесуэле оппозиционер Х.Гуайдо подписал первый «президентский указ»

- Азия и мир, политика
- 12:00, 22 февраля 2019
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CA-NEWS (CA) - Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, подписал первый «президентский» указ. Документ опубликован на странице в Twitter политика.
«В качестве главнокомандующего вооруженными силами я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и приказываю различным элементам,чтобы они действовали в соответствии с этой инструкцией», — говорится в тексте документа.
Согласно указу Гуаидо, Венесуэла для доставки гумпомощи также открывает все закрытые границы, отмечает РБК.
Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией, а также с несколькими островами, через которые Гуаидо хотел получать гумпомощь. Кроме того Мадуро также не исключил закрытия границы с Колумбией.
В январе США пообещали направить Венесуэле гуманитарную помощь на $20 млн, так как Вашингтон выступает в поддержку Гуаидо. Позднее она начала прибывать в Колумбию, 23 февраля должны начаться поставки в Венесуэлу, однако силы Мадуро блокируют въезд товаров в страну.
Россия считает, что под видом доставки гуманитарной помощи США готовят на границе с Венесуэлой провокацию. Мадуро рассказывал, что в среду, 20 февраля, в страну доставили 300 т гуманитарной помощи из России.