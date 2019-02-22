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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В медресе «Мир Араб» в Бухаре установили памятную доску татарскому учёному Марджани

CA-NEWS (UZ) -  В городе Бухара в Узбекистане торжественно открыли мемориальную доску в честь татарского ученого и просветителя Шигабутдину Марджани. Как сообщается на сайте Всемирного конгресса татар, церемония прошла в рамках Первого Международного форума по зиёрат-туризму (паломническому туризму).

Участие в церемонии приняли заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, хоким Бухарской области Узбекистана Уктам Барноев и другие официальные лица, а также муфтий Узбекистана Усманхан хазрат Алимов и первый заместитель муфтия Татарстана Рустам хазрат Набиуллин.

"В прошлом году, во время визита в медресе «Мир Араб» прозвучало предложение об установке мемориальной доски в честь известного татарского просветителя, философа, историка, религиозного деятеля, педагога, археолога, этнолога Шигабутдина Марджани. От имени Президента Республики Татарстан выражаю благодарность руководству области", - отметил Шайхразиев.

Напомним, на сегодняшний день в Узбекистане проживают порядка 320 000 татар, а в Татарстане - 90 000 узбеков.

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