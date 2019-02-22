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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Задержан зампредседателя Верховного суда Узбекистана Баходир Дехканов - СМИ

CA-NEWS (UZ) -  Задержан заместитель председателя Верховного суда Узбекистана и председатель судебной коллегии по административным делам Баходир Дехканов.

Как сообщают местные СМИ, чиновник был арестован в своем служебном кабинете утром 21 февраля. Официального комментария о причинах его задержания пока не поступило.

Должность заместителя председателя Дехканов занимал с мая 2017 года, срок его полномочий истекал через пять лет. К своим обязанностям Дехканов приступил с 1 июня 2017 года.

До назначения на данный пост Дехканов занимал должность заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Узбекистана.

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