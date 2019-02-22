Таксиста из Таджикистана арестовали по делу об оправдании теракта в петербургском метро

CA-NEWS (TJ) - Приморский районный суд Петербурга арестовал на два месяца гражданина Таджикистана Алишера Джураева, подозреваемого в публичном оправдании теракта в петербургском метро (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщает пресс-служба судов города.

По версии следствия, через несколько часов после взрыва он разместил на канале «Путеводитель в исламское государство» в онлайн-рации Zello два аудиофайла с оправданием теракта.

О задержании Джураева пресс-служба петербургского ФСБ сообщила 19 февраля, также были опубликованы кадры его задержания, на которых мужчины в штатском валят его на снег и заламывают руки.

Гражданина Таджикистана задержали 19 февраля возле дома на Парашютной улице, 52, где он снимал квартиру, уточняет «Фонтанка». Он работал таксистом «Яндекс.Такси», у него двое малолетних детей.