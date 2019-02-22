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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕС выделит дополнительные 10 млн. евро для управления речным бассейном в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) -  Европейский союз поддерживает реализацию Проекта по реабилитации ирригационных систем и управлению речным бассейном в Зеравшанской долине, выделив дополнительно 10 млн. евро. Об этом сообщил портал "Авеста".

В феврале 2019 года Европейский союз предоставил дополнительно 10 млн. евро в трастовый фонд с участием одного донора, через который ЕС совместно с Международным банком реконструкции и развития (Всемирный банк) осуществляет восстановление систем управления водными ресурсами и ирригации в речном бассейне реки Зеравшан.

Цель данного проекта (с общим объемом финансирования Европейского союза в размере 15,6 млн. евро в течение периода реализации 2016–2021 гг.) – это повышение уровня жизни людей через улучшение продовольственной безопасности за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции, а также получения дополнительных доходов и укрепления институциональных рамок планирования и управления ирригационной системой в бассейне реки Зеравшан Таджикистана.

Ожидается, что благодаря этому проекту, который охватывает площадь порядка 30 тыс. гектаров, улучшится водная инфраструктура в бассейне реки Зеравшан, в частности, путём охвата около 21 тыс. гектаров земли водомерными системами управления, а также путём очистки и восстановления около 1100 км ирригационных каналов.

В рамках данного проекта также будут восстановлены 13 водонасосных станций, 28 вертикальных скважин, 58 гидротехнических сооружений, 5 ирригационных и трубопроводных сетей, а также укреплены 4 проблемных береговых участка реки. Кроме того, путем обучения персонала будет укреплен потенциал Ассоциаций водопользователей и Агентства мелиорации и ирригации.

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