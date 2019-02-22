Эксперты ООН призвали Иран отменить казнь несовершеннолетнего преступника

CA-NEWS (CA) - Эксперты ООН по правам человека потребовали от Ирана не приводить в исполнение смертный приговор в отношении Мохаммеда Калхори за убийство, которое он совершил в возрасте 15 лет. По их убеждению, его казнь станет вопиющим нарушением Уголовного кодекса самого Ирана и международного права, говорится на сайте ООН.



«Иран должен остановить казнь этого несовершеннолетнего преступника и немедленно аннулировать вынесенный ему смертный приговор, как того требуют его [Ирана] международные обязательства», - говорится в совместном заявлении специальных докладчиков ООН по незаконным казням, пыткам, правам человека в Иране и Председателя Комитета по правам ребенка. Они напомнили, что, став участником Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о правах ребенка, Тегеран взял обязательство запретить применение смертной казни к тем, кто на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия.

Кроме того, в 2013 году в Уголовный кодекс страны была внесена поправка, предусматривающая альтернативное наказание для несовершеннолетних, которые в момент преступления не достигли психической зрелости или не осознавали всей тяжести преступления. Именно такое заключение сделали официальные иранские эксперты в отношении Калхори, убившего своего учителя в возрасте 15 лет.

Первоначально Калхори на основании этого заключения получил наказание в виде тюремного заключения и штрафа, однако Апелляционная палата изменила его на смертную казнь.

«Кроме того, что это приговор противоречит недвусмысленному запрету на применение смертной казни к тем, кто совершил преступление, не достигнув 18 лет, он вопиющим образом игнорирует поправку к Уголовному кодексу», - заявили эксперты ООН.

По сообщениям, в Иране смертной казни ожидают десятки несовершеннолетних. Только в прошлом году там было казнено 6 малолетних преступников.