РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава ООН: парламенты должны быть оплотом демократии

CA-NEWS (CA) -  Парламентарии посредством законов и решений могут внести важный вклад в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития. Именно парламенты должны быть оплотом демократии и своего рода связующим звеном между каждой страной и остальным миром, сообщается на сайте ООН.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к участникам ежегодных «парламентских слушаний» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Для участия в этом мероприятии прибыли депутаты из разных страны мира. В этом году их встреча посвящена теме многосторонности.

Антониу Гутерриш, который сам семь раз избирался в парламент Португалии, призвал парламентариев всего мира более тесно и слаженно сотрудничать в решении проблем современного мира. Генеральный секретарь отметил, что сегодня мир перестал быть однополярным, но еще не стал многополярным, и эта неопределенность и хаос порождают недоверие к институтам управления, в том числе международным.

«Мы с вами - в парламентах и здесь в ООН – обязаны вернуть это доверие», - заявил глава ООН. Он подчеркнул, что в современных парламентах заседают, в основном, пожилые мужчины. В этих законодательных органах, по его словам, почти нет молодежи и женщин. Генеральный секретарь призвал исправить эту несправедливость, напомнив, что сам в первый раз стал депутатом в возрасте 26 лет.

Межпарламентский союз был создан в 1889 году. Его цель - поощрение личных контактов между членами парламентов мира и их объединение для совместной деятельности по укреплению международного мира и сотрудничества.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Татарстана проведет в Казанском Кремле переговоры с делегацией Узбекистана
  • Самыми дорогими для южнокорейцев являются невесты из Узбекистана - The Straits Times of Singapore
  • Назарбаев подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×