Глава ООН: парламенты должны быть оплотом демократии

CA-NEWS (CA) - Парламентарии посредством законов и решений могут внести важный вклад в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития. Именно парламенты должны быть оплотом демократии и своего рода связующим звеном между каждой страной и остальным миром, сообщается на сайте ООН.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к участникам ежегодных «парламентских слушаний» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Для участия в этом мероприятии прибыли депутаты из разных страны мира. В этом году их встреча посвящена теме многосторонности.

Антониу Гутерриш, который сам семь раз избирался в парламент Португалии, призвал парламентариев всего мира более тесно и слаженно сотрудничать в решении проблем современного мира. Генеральный секретарь отметил, что сегодня мир перестал быть однополярным, но еще не стал многополярным, и эта неопределенность и хаос порождают недоверие к институтам управления, в том числе международным.

«Мы с вами - в парламентах и здесь в ООН – обязаны вернуть это доверие», - заявил глава ООН. Он подчеркнул, что в современных парламентах заседают, в основном, пожилые мужчины. В этих законодательных органах, по его словам, почти нет молодежи и женщин. Генеральный секретарь призвал исправить эту несправедливость, напомнив, что сам в первый раз стал депутатом в возрасте 26 лет.

Межпарламентский союз был создан в 1889 году. Его цель - поощрение личных контактов между членами парламентов мира и их объединение для совместной деятельности по укреплению международного мира и сотрудничества.