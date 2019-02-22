Чем запомнился Бакытжан Сагинтаев на посту премьер-министра Казахстана?

CA-NEWS (KZ) - Бакытжан Сагинтаев занимал пост премьер-министра Казахстана с 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года. Zakon.kz предлагает вспомнить, как это было.

Бакытжан Абдирович Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал, Жамбылской области. Сейчас ему 55 лет. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства. После этого занимал еще ряд руководящих должностей, а в 1998 году его назначили заместителем акима Жамбылской области. С этого года Сагинтаев с головой ушел в госслужбу.

9 сентября 2016 года его назначили на пост премьер-министра Республики Казахстан. Работу он начал бурно и уже на первом заседании правительства заявил следующее:

"Мы должны мобилизовать все свои силы и ресурсы на безусловное и качественное решение. На раскачку, долгие обсуждения и бесплодную переписку времени нет".

Спустя месяц после назначения, 7 октября он представил коллегам главу нового министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбута Атамкулова.

Еще через месяц, в ноябре, Бакытжан Абдирович обратил внимание на количество сокращения педиатров в стране. Тогда он поддержал инициативу Имангали Тасмагамбетова о восстановлении факультетов педиатрии в казахстанских медицинских вузах.

Еще одним его поручением в первый год на посту премьера было обеспечить ветеринарную безопасность. Сагинтаев поручил ужесточить контроль за деятельностью ветеринарных служб и обеспечить внесение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений в информационную систему Государственного земельного кадастра.

Одним из первых, кто попал "под горячую руку" премьер-министра был Асет Исекешев во время первого года на посту акима Астаны, ему поручили следить за ситуацией в городе во время снегопада. Критике подвергся и аким Карагандинской области по поводу отопления, руководителям "Правительства для граждан" и много еще кому.

2017 год начался с поручений уполномоченным органам, чтобы те следили и не допускали рост цен на продукты. Тем не менее, в феврале они все-таки подорожали. Инфляция в Казахстане в 2017 году составила 7,1%.

Одним из самых крупных и значимых проектов, которые реализовались во время правления Сагинтаева, это программа "7-20-25". За 2017 год в эксплуатацию было сдано свыше 11 миллионов квадратных метров жилья в новостройках.

Сагинтаев застал также разработку и внедрение ОСМС и еще одну жилищную программу "Нурлы жер".

В августе 2017 года Бакытжан Сагинтаев дал конкретные поручения министрам по улучшению условий жизни казахстанцев.

С этого времени начался поток критики в адрес премьер-министра от главы государства. В свою очередь Сагинтаев недовольство президента доносил до министров во время собраний, а 16 января 2018 года и вовсе сказал, что критика Назарбаева во время послания народу Казахстана, была последним предупреждением. Кабинету министров даже угрожали тем, что на их места придут управленцы из Сингапура и Японии.

"Если не будете нормально работать, я всех из Сингапура и Японии приглашу вместо вас", - сказал Нурсултан Назарбаев в октябре 2018.

30 января 2019 года на расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев публично сказал "Вы просто трусы, а не правительство и не министры!" и 21 февраля предложил им уйти в отставку.

За несколько дней до отставки, Бакытжан Сагинтаев поручил министерству информации и коммуникаций вести постоянный мониторинг эффективности госпрограммы "Цифровой Казахстан".

21 февраля Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны.