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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии в этом году 120 сомонов будут подключены к электронной системе регистрации

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии представители главного управления государственной регистрации (ГУГР) созвали пресс-конференцию и представили информацию о том, что работа по подключению 120 сомонов к электронной системе регистрации началась и реализуется в рамках программы «Один гражданин - одна регистрация». Данная работа будет полностью завершена в сентябре текущего года, передает Montsame.

В настоящее время ГУГР предоставляет гражданам 81 вид регистраций и 43 вида справок, что составляет 60-70 процентов от общего количества оказываемых госуслуг.

В ноябре 2018 года Правительство приняло пакет законов «О государственной регистрации» и реализует программу «Один гражданин и одна регистрация». В рамках этой программы ГУГР и Азиатский банк развития (АБР) сотрудничают в переводе госуслуг в электронную форму в целях эффективного обслуживания граждан.

На пресс-конференции глава ГУГР Б.Баасандорж сообщил, что в настоящее время 39 сомонов 12 аймаков подключены к электронной системе государственной регистрации. Тем самым, жители этих регионов получили непосредственный доступ к госуслугам, предоставляемым нашей организацией.

Постоянный представитель АБР в Монголии Ёланда Фернандез Ломмен отметила; «Самое главное для каждого гражданина — это возможность эффективного и непосредственного получения государственных услуг. В этой связи АБР поддерживает и сотрудничает в реализации данной программы, которая может быть внедрена в сфере электронной торговли и банковской системе в дальнейшем» и сообщила, что АБР будет финансировать программу.

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