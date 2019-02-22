Узбекистан сместил Китай с первого места по импорту одежды в Казахстан

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан занял первое место по импорту одежды в Казахстане, передает казахстанское издание LS.

По данным портала, в 2018 году Казахстан импортировал 34,5 тыс. тонн одежды на $512,3 млн. В натуральном выражении импорт сократился на 4,9%, а в денежном вырос на 5,5%.

Наибольший объем одежды поступил из Узбекистана (10,1 тыс. тонн на $18,4 млн), тогда как в 2017 году лидером по поставкам был Китай.

При этом одежда Узбекистана в разы дешевле китайской, потому что Китай хоть и поставил одежды меньше в количеством выражении (8,5 тыс. тонн), но в денежном выражение это составило $83,5 млн.

Россия за год поставила 6,2 тыс. тонн данного товара ($158,2 млн), Турция — 4,6 тыс. тонн ($98,5 млн), Бангладеш — 1,9 тыс. тонн ($42,9 млн), Кыргызстан — 1 тыс. тонн ($3 млн), Иран — 228,7 тонны ($133,9 тыс.).