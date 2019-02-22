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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новый посол США вручил вице-министру МИД Монголии копии верительных грамот

CA-NEWS (MNG) -  20 февраля вице-министр иностранных дел Б. Батцэцэг приняла нового посла США в Монголии Майкла Клечески, который выразив удовлетворение в связи с назначением послом вручил копию своих верительных грамот, передает Montsame.

Вице-министр Б. Батцэцэг, со своей стороны, выразила удовлетворение активным развитием отношений и сотрудничества между Монголией и США и уверенность в том, что посол будет работать над повышением текущего уровня двустороннего сотрудничества. Клечески выразил готовность работать над расширением сотрудничества между двумя странами.

В дальнейшем, Монголия и США планируют продолжить двусторонние диалоги на высоком уровне, реализовать дорожную карту расширенного экономического партнерства и второй компакт договора Корпорации “Вызовы тысячелетия”, отметить “Год молодежи США и Монголии” и организовать встречи по вопросам политики, экономики, торговли и инвестиций.

Напомним, что в 2018 году, Монголия и США объявили, что их двусторонние отношения перешли в стадию «всеобъемлющего и расширенного партнерства».

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