В Узбекистане в этом году ветераны войны получат почти по $1 тысяче

CA-NEWS (UZ) - В этом году в Узбекистане планируют в широких масштабах отпраздновать день 75-летия окончания Второй мировой войны. Ветераны войны впервые получат денежные вознаграждения, равные почти $1000. В прошлом году сумма вознаграждения составляла почти $600.



На портале обсуждения законодательных актов (СОВАЗ) выложили проект постановления президента о подготовке к празднованию 75-летия окончания войны. Документ будет обсуждаться до 9 марта.

В документе установлено в честь праздника ветеранам предлагается выплатить по 8 миллионов сумов, что эквивалентно почти $1000. Кроме того, в проекте документа предлагается учредить медаль в честь 75-летия окончания войны.