МИД Нидерландов: Власти Таджикистана известили нас о задержании оппозиционера Шарофиддина Гадоева

CA-NEWS (TJ) - Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что власти Таджикистана уведомили Амстердам о задержании оппозиционного политика Шарофиддина Гадоева.

15 февраля МВД Таджикистана заявило, что Гадоев добровольно вернулся на родину. Однако оппозиционный Национальный альянс Таджикистана (НАТ) заявил, что Шарофиддин Гадоев был приглашен отдельными лицами в Москву, но затем похищен спецслужбами Таджикистана с помощью некоторых «коррумпированных чинов» в России.

«МИД Нидерландов ищет пути помощи Гадоеву. Этот вопрос находится под нашим контролем», - говорится в письменном ответе пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Нидерландов Вилемена Вельдмана на вопрос о реакции Амстердама на «загадочное» возвращение на родину одного из лидеров таджикской оппозиции в изгнании.

Источник в МВД Таджикистана заявил, что Шарофиддин Гадоев не задержан. «Дело Гадоева находится на рассмотрении в связи с ходатайством о применении амнистии. Это, конечно, занимает несколько дней. В настоящее время Шарофиддин Гадоев не задержан, но он обязан в определенные часы являться на беседу в соответствующие органы», - сказал источник в МВД РТ на условиях анонимности.

15 февраля МВД Таджикистана заявило, что Шарофиддин Гадоев добровольно вернулся на родину. В заявлении, опубликованном на сайте правоохранительного ведомства, утверждалось, что Шарофиддин Гадоев "прибыл в аэропорт г. Душанбе и в отделе МВД аэропорта заявил, что сожалеет о своих действиях и добровольно вернулся на Родину рейсом «Москва-Душанбе».

МВД РТ также сообщило, что Шарофиддин Гадоев с 2012 года находился в розыске по ст. 289 ч. 1 (Контрабанда) и ст. 340 ч. 2 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) УК Республики Таджикистан.

Вскоре в соцсетях появилось видео, в котором Гадоев рассказывает, что приехал в Таджикистан по собственному желанию, не был подвергнут пытками и увидел своими глазами, насколько развитым стал Таджикистан в его отсутствие. Также он призвал других своих соратников последовать его примеру и осудил запрещенную в республике Партию исламского возрождения (ПИВТ), с которой до своего приезда в Душанбе был в альянсе.

​Шарофиддин Гадоев, руководитель зарегистрированного в Нидерландах движения «Реформа и развитие Таджикистана», известен острыми критическими выступлениям в адрес властей Таджикистана. Оппозиционер последние годы жил в Нидерландах, в городе Эйндховене.

19 февраля в сети появилось видео, в котором Шарофиддин Гадоев заявляет, что если его вдруг «обнаружат» в Таджикистане, или увидят его выступление с раскаянием по каналам Таджикского ТВ, или власти будут говорить о его добровольном возвращении на родину, то это означает: он похищен и насильно увезен на родину.