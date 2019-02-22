Спецслужбы Узбекистана вернули женщину, которая шесть лет с детьми жила в рядах террористов

CA-NEWS (UZ) - Служба государственной безопасности Узбекистана вернула из Турции женщину, которая шесть лет вместе с тремя детьми жила в рядах террористов.

21 февраля агентство УзА сообщило, что братья Ильхом и Эркин Тураевы подверглись влиянию Исламского движения Узбекистана (ИДУ), когда они работали в России в 2011 году.

Ильхом Тураев вызвал свою жену Холбиби Кучирову и детей в Россию. Однако они жили там недолго и в 2013 году были депортированы в Узбекистан. Второй брат - Эркин Тураев, уехавший в Стамбул через Россию, вызвал их к себе в Турцию.

Как сообщается в статье, Эркин Тураев в Стамбуле был вовлечен в группировку «Исламское государство». Его брат Ильхом Тураев также примкнул к их рядам.

«В 2013 году я уехала за границу и примкнула к религиозным течениям. Жила с детьми в Стамбуле и снимала в аренду жилье, было трудно, у детей не было никаких документов, не могла никуда обратиться. Старшему ребенку было 10 лет, из-за отсутствия документов он не мог учиться в школе. Хотела вернуться в Узбекистан, но не было возможности. Большое спасибо президенту, сегодня я с детьми живу в своем родном доме», — цитирует агентство Холбиби Кучирову.

В настоящее время Илхом Тураев отбывает срок наказания в колонии-поселения, расположенной в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, и одновременно работает по договору на кирпичном заводе Джаркурганского района, отмечается в статье.