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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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При пожаре в Бухаре заживо сгорела 3-х летняя девочка

CA-NEWS (UZ) -  В одном из домов города Бухары произошёл пожар, в результате которого погибла трёхлетняя девочка.

По сообщению МВД республики, 20 февраля в доме гражданина Ш.Б., проживающего в городе Бухаре, произошел пожар. Пожар был потушен хозяевами дома. В результате пожара сгорело 7 квадратных метров площади дома.

По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что 3-летняя дочь хозяина дома играла со спичками. Девочка, получив ожоги, была госпитализирована, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

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