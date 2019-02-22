Минобразования Узбекистана призвало "не создавать шумиху" вокруг десятиклассника, пришедшего в школу с оружием

CA-NEWS (UZ) - Как уже сообщалось ранее, 20 февраля ученик 10-го класса школы №5 Юнусубадского района Ташкента принёс с собой в школу пневматический пистолет-автомат MINI UZI IWI, 4 шт. газовых пневматических баллонов, 1 магазин для оружия, защитную маску и около 1,5 тысяч металлических пуль.

Министерство народного образования республики сообщило, что по данному инциденту ведётся расследование и призвало СМИ "не создавать шумиху" вокруг ситуации.

В официальном заявлении министерства народного образования, опубликованном 21 февраля, говорится, что оружие у мальчика обнаружил заместитель директора по духовно-просветительским вопросам.

Администрация школы обратилась в правоохранительные органы Юнусабадского района. Ученик и его родители были вызваны в милицию для проведения следственных действий.

«Необходимо отметить, что согласно пункту 2 решения № 3 Пленума Высшего суда Узбекистана от 24 февраля 1996 года, пневматическое оружие не входит в разновидность стрелкового оружия. В Узбекистане не установлены ограничения по реализации пневматического оружия», - говорится в заявлении министерства.

Пресс-служба министерства народного образования призвала представителей СМИ не создавать шумиху вокруг данной ситуации.