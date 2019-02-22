В Павлодаре школьница спасла из горящего дома двух сестер

CA-NEWS (KZ) - В Павлодаре произошел пожар в частном доме, двух четырехлетних девочек из него вывела школьница, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, 21 февраля в 15.29 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном двухквартирном жилом доме по ул. Карла Маркса в Павлодаре.

"По прибытию к месту вызова пожарных подразделений, в 15:37, было установлено, что горят домашние вещей, мебель, деревянные перегородки в одной из квартир, а также деревянные конструкции кровли дома. Пожар локализован в 16:35 и ликвидирован в 19:51. Общая площадь пожара - 120 кв.м. Пожарными эвакуировано 4 газовых баллона. В ходе тушения пожарные обнаружили полуобгоревшее тело пожилого мужчины, 1948 года рождения", - сообщили в КЧС.

До приезда пожарного подразделения находившаяся в доме 14-летняя девочка через окно вызволила из горящей квартиры двух сестренок, 2015 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.