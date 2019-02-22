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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Дашогузском велаяте увеличили площади под картофель

CA-NEWS (TM) -  В отдельных этрапа Дашогузского велаята увеличены посевные земли под посадку картофеля, сообщил 21 февраля «Туркменистан: золотой век».

На 200 гектаров расширена площадь, отведенная в этрапе имени Гурбансолтан-эдже и на 50 гектаров – в Куняургенчском этрапе.

По данным издания, «всего в Дашогузском велаяте планируют заготовить около 48 тысяч тонн урожая и внести вклад в обеспечение продовольственного изобилия и реализацию программы по импортозамещению».

14 февраля Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что Туркменистан закупает у них картофель.

В конце января президент Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение выращивать больше картофеля. 13 февраля по туркменскому государственному телевидению был показан сюжет о начале посадки картофеля.

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