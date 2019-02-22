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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане предлагают запретить браки между двоюродными родственниками

CA-NEWS (UZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана вынесло на обсуждение проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Узбекистана.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 16, согласно которой заключение брака между детьми братьев и сестер матери и отца не допускается.

В настоящий момент, в соответствии с действующей редакцией СК, браки в стране запрещены между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между приемными родителями и детьми. При нарушении этих условий брак признается недействительным.

Обсуждение документа продлится до 9 марта.

Напомним, что брачный возраст в Узбекистане установлен для мужчин в 18 лет, для женщин — в 17 лет.

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