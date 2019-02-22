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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Таджикистана погиб в Мекке во время малого хаджа

CA-NEWS (TJ) -  Гражданин Таджикистана Саидшо Гафуров скончался 19 февраля в Мекке во время совершения хаджа умра.

«Саидшо Гафуров из города Вахдат погиб в результате инфаркта в Мекке. По согласию родственников, он будет похоронен на священной земле», - соообщил «АП» пресс-секретарь Комитета религии, упорядочения традиций и обрядов Таджикистана Афшин Муким.

Он отметил, что Гафурова во время совершения малого хаджа сопровождали его супруга и сын. По данным издания "Авеста", покойному было 70 лет.

Напомним, в сентябре прошлого года 22-летняя паломница из Таджикистана выбросилась с 13 этажа гостиницы около мечети Харам в городе Мекка.

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