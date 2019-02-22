В Таджикистане утвержден символ Навруза и национального Нового года

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане с согласия президента страны Эмомали Рахмона утвержден символ Международного праздника Навруз и национального Нового года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, данный символ был подготовлен Союзом художников Таджикистана на основе выводов ученых Академии Наук страны.

Символ напоминает елку и состоит из семи круглых блюдец, символизирующих движение времени и космос. Каждый из семи кругов украшен национальным орнаментом. Вокруг каждое блюдце переплетено национальными узорами вышивки «гулдузи», а на последнем блюдце нарисованы суманак и первый весенний цветок Навруза, олицетворяющие пробуждение природы.

Министерствам и ведомствам страны рекомендуется установить данный символ вместо елки рядом со своими административными зданиями, на улицах, парках и скверах, жилых домов, как символ празднования Навруза и национального Нового года с 19 по 25 марта 2019 года.