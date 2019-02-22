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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Как Касым-Жомарт Токаев отреагировал на отставку правительства

CA-NEWS (KZ) -  Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал своевременным решение Президента РК отправить правительство в отставку, передает Zakon.kz.

- Решение Президента об отставке Правительства своевременное. Ситуация в Казахстане вступила в новую реальность, что потребовало нового подхода к решению социально-экономических задач, - написал в своем twitter Токаев.

Он также добавил, что сенат внесет коррективы в работу.

21 февраля глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства. По словам главы государства правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

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