Как Касым-Жомарт Токаев отреагировал на отставку правительства

CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал своевременным решение Президента РК отправить правительство в отставку, передает Zakon.kz.

- Решение Президента об отставке Правительства своевременное. Ситуация в Казахстане вступила в новую реальность, что потребовало нового подхода к решению социально-экономических задач, - написал в своем twitter Токаев.

Он также добавил, что сенат внесет коррективы в работу.

21 февраля глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства. По словам главы государства правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.