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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе построят три новых объекта для Агентства по гидрометеорологии

CA-NEWS (TJ) -  В течение пяти лет в Душанбе построят три объекта для Агентства по гидрометеорологии Таджикистана (Гидромет).

Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов республики, в частности, планируется строительство нового административного здания для Гидромет, служебного здания и 11-этажного жилого дома для сотрудников Гидромета. Эти объекты будут возведены до конца 2023 года.

По данным Минфина, указанные объекты будут возведены в рамках проекта «Управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж», финансируемого Азиатским банком развития (АБР).

Напомним, что в конце второй декады декабря прошлого года Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал грантовое соглашение по проекту «Управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж – дополнительное финансирование».

Сумма грантовых средств составляет $11,5 млн. Проект поддержит развитие Агентства по гидрометеорологии в устойчивое, надежное и хорошо обеспеченное национальное агентство по метеорологии и гидрологии, предоставляя качественные климатические услуги для управления водными ресурсами и снижения риска стихийных бедствий в сообществах вдоль бассейна реки Пяндж.

Напомним, что в прошлом году Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил грант в размере $6,5 млн. в качестве дополнительного финансирования для текущего проекта по улучшению управления водными ресурсами в бассейне реки Пяндж, самом крупном речном бассейне Таджикистана.

Дополнительное финансирование в размере $5 млн. будет выделено из Зеленого климатического фонда (GCF), который будет администрировать АБР.

Дополнительное финансирование следует за помощью в размере $30 млн., одобренной АБР в октябре 2016 года, включая грант и техническую помощь в размере $5 млн. из Японского фонда по сокращению бедности.

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