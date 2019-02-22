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  22 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Туркменистана оштрафовали и отпустили из страны 10 таджикских водителей

CA-NEWS (TJ) -  Власти Туркменистана оштрафовали и отпустили из страны 10 таджикских водителей, машины которых застряли на станции Фароб, недалеко от туркмено-узбекской границе. На территории Туркменистана с начала февраля остаются более 40 большегрузных автомашин и 100 грузовых вагонов, перевозящих грузы для Таджикистана. Ашхабад по непонятной причине запретил транзит по своей территории следующих в Таджикистан фур и грузовых вагонов.

О выдворении своих коллег сообщили таджикские водители, которые застряли на КПП Сарахс на границе Ирана и Туркменистана. Водитель Саидали Худойбердыев 20 февраля сказал Радио Озоди (таджикская служба Радио Азатлык), что таджикистанцев оштрафовали на $300 каждого и депортировали, фуры же остаются на туркменской территории.

«На станции Фороб побывали представители посольства Таджикистана в Туркменистана. К нам пока никто из дипломатов не заглянул», - сказал собеседник Радио.

Власти Туркменистана оштрафовали и выдворили из страны 10 таджикских водителей, машины которых застряли на станции Фароб, недалеко от туркмено-узбекской границе. На территории Туркменистана с начала февраля остаются более 40 большегрузных автомашин и 100 грузовых вагонов, перевозящих грузы для Таджикистана. Ашхабад по непонятной причине запретил транзит по своей территории следующих в Таджикистан фур и грузовых вагонов.

О выдворении своих коллег сообщили таджикские водители, которые застряли на КПП Сарахс на границе Ирана и Туркменистана. Водитель Саидали Худойбердыев 20 февраля сказал Радио Озоди (таджикская служба Радио Азатлык), что таджикистанцев оштрафовали на $300 каждого и депортировали, фуры же остаются на туркменской территории.

«На станции Фороб побывали представители посольства Таджикистана в Туркменистана. К нам пока никто из дипломатов не заглянул», - сказал собеседник Радио.

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