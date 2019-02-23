В Узбекистане хотели продать двух львят за $6 тысяч

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте задержали четверых мужчин, которые хотели продать двух львят за 6 тыс. долларов США, сообщает Kun.uz, ссылаясь на Государственной таможенный комитет Узбекистана (ГТК).

В Ташкенте сотрудники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства ГТК задержали четверых мужчин, которые хотели продать двух львят за 6 тыс. долларов.

Мужчины были задержаны в Шайхантахурском районе. Один из львят находился в багажнике машины марки «Ласетти», другой – «Спарк».

В настоящее время сотрудники ГТК ведут соответствующие проверки.