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  23 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане хотели продать двух львят за $6 тысяч

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте задержали четверых мужчин, которые хотели продать двух львят за 6 тыс. долларов США, сообщает Kun.uz, ссылаясь на Государственной таможенный комитет Узбекистана (ГТК).

В Ташкенте сотрудники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства ГТК задержали четверых мужчин, которые хотели продать двух львят за 6 тыс. долларов.

Мужчины были задержаны в Шайхантахурском районе. Один из львят находился в багажнике машины марки «Ласетти», другой – «Спарк».

В настоящее время сотрудники ГТК ведут соответствующие проверки.

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