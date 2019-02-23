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  23 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Узбекистан обсудили вопросы демаркации границ в Алматы

CA-NEWS (UZ) -  17-22 февраля текущего года в Алматы состоялись переговоры Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан по демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы.

В ходе встречи стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации межгосударственной границы, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Переговоры прошли в традиционной для двух стран атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам заседания подписан соответствующий Протокол.

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