Казахстан и Узбекистан обсудили вопросы демаркации границ в Алматы
- Узбекистан, политика
- 10:42, 23 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - 17-22 февраля текущего года в Алматы состоялись переговоры Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан по демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы.
В ходе встречи стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации межгосударственной границы, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
Переговоры прошли в традиционной для двух стран атмосфере дружбы и взаимопонимания.
По итогам заседания подписан соответствующий Протокол.