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  23 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нижнем Новгороде трое граждан Узбекистана признаны виновными в подготовке участия в ИГИЛ

CA-NEWS (UZ) -  Московский окружной военный суд в Нижнем Новгороде приговорил троих уроженцев Узбекистана к 19 годам колонии строгого режима за приготовление к участию в террористической организации.

Присягнувшие запрещенному в России «Исламскому государству» Дилшодбек Юлдошов и Азаматжон Уринов получили по шесть лет, третьему обвиняемому Адисхуну Хусанову назначили семь лет колонии.

Ранее им инкриминировали участие в деятельности террористической организации. 22 февраля суд переквалифицировал обвинение на более мягкое.

Доказательствами вины подсудимых стали видеозаписи мобильных телефонов, на которых они на фоне флага ИГ присягнули его лидеру Абу Бакр аль-Багдади и призывали поддержать халифат. Подсудимые заявили, что клятвы амиру, суть которых они не понимали, дали за деньги, предложенные провокатором ФСБ по имени Улугбек. Сам Улугбек избежал уголовного преследования и выехал в Узбекистан, сообщили местные СМИ.

Напомним, в июне 2018 года уроженцев Узбекистана задержали сотрудники ФСБ. При обысках в квартирах подсудимых в Нижнем Новгороде нашли пневматическое оружие, несколько сотен сим-карт, телефоны, черные налобные повязки и одежду с клятвами ИГИЛ, охотничий нож и запрещенную литературу. Доказательством в деле также стала прослушка разговоров обвиняемых, в ходе которых они выражали готовность помогать прибывшим из Сирии и Турции раненым боевикам и женщинам, пострадавшим в сражениях с «кафирами».

Как следует из материалов дела, организатор ячейки рассказывал им, как «сидел в тюрьме с халифом» и что в его окружении кроме игиловцев много сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Между собой фигуранты дела обсуждали жизнь в России, изменившую к худшему их мировоззрение, нравы и финансовое состояние. Попасть в Сирию они планировали через Украину, накопив на поездку по $2 тыс.

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