Париж сообщил о ликвидации в Мали одного из руководителей «Аль-Каиды»

CA-NEWS (CA) - Министерство обороны Франции сообщило о ликвидации в Мали одного из руководителей террористической сети "Аль-Каида". Яхья Абу Аль-Хамам и десять других террористов, продвигавшихся в составе автоколонны в регионе к северу от города Тимбукту в центральной части страны, были убиты французскими военнослужащими, сообщило ведомство в Париже в пятницу, 22 февраля.

Как отмечает, Deutsche Welle, в операции участвовали служащие французских ВВС и наземных подразделений, были задействованы военные вертолеты и беспилотники.

Похищения и убийства иностранцев

Алжирский террорист считается ответственным за похищения и убийства граждан западных стран на севере и западе Африки, в том числе гражданина США в 2009 году. В том же году Аль-Хамам участвовал в нападении на посольство Франции в Мавритании, указывается далее в заявлении.

Французское министерство назвало его "головой и финансистом" целого ряда атак. По его данным, Аль-Хамам руководил группировкой Emirat Sahara в составе "Аль-Каиды", а также являлся заместителем главаря исламистской группировки туарегов Ияда аг-Гали.