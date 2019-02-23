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  23 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ДНК свиньи обнаружили в говяжьей и птичьей колбасах в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  В Северо-Казахстанской области в деликатесах из говядины и мяса птицы обнаружили ДНК свиньи. Молекулярно-генетический анализ продуктов провели специалисты Департамента охраны общественного здоровья, сообщает "Хабар24".

Из пятнадцати взятых проб в пяти выявлены несоответствия. Это разные виды колбас и тушенки российских производителей. Кроме того, на прилавках преимущественно сельских магазинов томились просроченные товары: среди них перцовый соус, кофе, шоколадные конфеты.

- По результатам внеплановой проверки в отношении реализаторов вышеназванной продукции по угрозе причинения вреда жизни и здоровью человека выдано 4 предписания, составлено 6 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 151 500 тысяч тенге, - говорит гл. специалист Департамента охраны общественного здоровья Айнаш Сагындыкова.

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