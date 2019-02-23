РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде глава представительства Coca-Cola покончил с собой

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде скончался глава представительства "Coca-Cola" в Туркменистане Гектуг Гезиток.

Некролог в связи с кончиной представителя компании опубликован в турецкой газете "Хурриет". Разместившая некролог компания "Coca-Cola Içeсek" обстоятельства смерти своего представителя не комментирует. Дата и причины смерти бизнесмена в сообщении не уточняются.

По утверждению источников Азатлыка в Туркменистане, глава представительства "Coca-Cola" покончил жизнь самоубийством в Ашхабаде.

"Выяснилось, что директор представительства "Cоca-Cola" покончил жизнь самоубийством, выбросившись из аппарт-корпуса отеля Огузкент", сообщил источник Азатлыка. По его словам, в настоящее время идет расследование по факту самоубийства.

По некоторым данным, у руководителя представительства "Coca-Cola" в Туркменистане возникли финансовые проблемы, связанные с деятельностью компании в этой стране.

По информации на официальном сайте компании, "Coca-Cola Içeсek Turkmenistan" производит, распространяет и продает газированные и негазированные напитки компании "The Coca-Cola" в Туркменистане. Впервые начавшись в 1998 году, разливочные работы Coca-Cola в Туркменистане перешли под крышу Coca-Cola İçecek в 2009 году. Предприятие обслуживает потребительскую базу в 6 миллионов человек с одним заводом и более 350 сотрудниками в Туркменистане. Портфель продуктов компании включает в себя Bonaqua, Coca-Cola, Coca-Cola zero, Fanta и Sprite.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Эксперты ООН призвали Иран отменить казнь несовершеннолетнего преступника
  • В Павлодаре школьница спасла из горящего дома двух сестер
  • Туркменский банк объявил о сборе денег для обещанного президентом приюта животных
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×