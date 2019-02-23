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  23 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пять человек из одной семьи погибли при пожаре в Самаркандской области

CA-NEWS (UZ) -  22 февраля при пожаре в частном доме в Ургутском районе Самаркандской области погибли пять человек, включая двух малолетних детей, сообщила пресс-служба ГУПБ МВД Узбекистана.

Сообщение в диспетчерскую отдела пожарной безопасности Ургутского района поступило в 2:01. На ликвидацию пожара были направлены семь пожарных автомобилей. При прибытии пожарных экипажей на место в 2:09 дом горел открытым пламенем. Усилиями пожарных пожар был локализован.

Огнем были уничтожены крыша и внутреннее имущество дома на площади 150 кв. м, пострадала также крыша соседнего дома на площади 15 кв. м.

При тушении пожара были спасены хозяин дома, его жена, дочь и двое внуков (2011 и 2013 годов рождения). У младшего внука 10% ожогов тела, он госпитализирован.

Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух сыновей хозяина дома (1980 и 1986), снохи (1993) и внучек (2013 и 2018).

По факту пожара ведется расследование. Причина пожара уточняется.

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