Пять человек из одной семьи погибли при пожаре в Самаркандской области

CA-NEWS (UZ) - 22 февраля при пожаре в частном доме в Ургутском районе Самаркандской области погибли пять человек, включая двух малолетних детей, сообщила пресс-служба ГУПБ МВД Узбекистана.

Сообщение в диспетчерскую отдела пожарной безопасности Ургутского района поступило в 2:01. На ликвидацию пожара были направлены семь пожарных автомобилей. При прибытии пожарных экипажей на место в 2:09 дом горел открытым пламенем. Усилиями пожарных пожар был локализован.

Огнем были уничтожены крыша и внутреннее имущество дома на площади 150 кв. м, пострадала также крыша соседнего дома на площади 15 кв. м.

При тушении пожара были спасены хозяин дома, его жена, дочь и двое внуков (2011 и 2013 годов рождения). У младшего внука 10% ожогов тела, он госпитализирован.

Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух сыновей хозяина дома (1980 и 1986), снохи (1993) и внучек (2013 и 2018).

По факту пожара ведется расследование. Причина пожара уточняется.