Впервые в Узбекистане прошел образовательный форум с участием более 50 университетов Европы, Северной Америки и стран Азии

CA-NEWS (UZ) - В мероприятии приняли участие представители национальных агентств по продвижению образования за рубежом из таких стран как Германия, Великобритания, США, а также представители ведущих университетов более десятка стран мира.

Как отметила генеральный директор BeginGroup Ольга Гозман, "страна становится все более интересной для зарубежных студентов и преподавателей как динамично развивающаяся, политически стабильная экономика и молодой международный научно-образовательный хаб, при этом опирающийся в своем развитии на научные школы с вековой историей".

В рамках Форума высшие учебные заведения Республики Узбекистан, России, Республики Казахстан, Малайзии, Эстонии, Латвии, Германии, Швейцарии, Польши, Турции, Чехии, Венгрии, Великобритании, США, Японии представили образовательные программы высшего и дополнительного образования, совместные образовательные программы, программы стажировок и повышения квалификации, в том числе для работников высших учебных заведений.

Также были рассмотрены вопросы международного сотрудничества вузов разных стран, приема иностранных студентов, перспективы выхода высших учебных заведений Республики Узбекистан на глобальный международный рынок высшего образования, продвижения университетов Республики Узбекистан, реализуемых ими образовательных программ и проектов, а также использования совокупности возможностей по получению образования в Республике Узбекистан за рубежом иностранными студентами.

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