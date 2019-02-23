В Казахстане предлагают направлять штрафы за ущерб природе на решение экопроблем

CA-NEWS (KZ) - Доходы от выплат за нанесенный ущерб экологии Казахстана предлагают направлять на решение экологических проблем, сообщает телеканал "Астана".

По информации министерства энергетики РК, сейчас эти средства сначала поступают в республиканский бюджет и Нацфонд, а уже потом перераспределяются. Новшество в ведомстве рекомендуют на фоне ежегодных результатов экологического мониторинга.

Подышать чистым воздухом в Казахстане можно далеко не везде. Он загрязнен практически во всех крупных городах. Это показал традиционный экологический мониторинг. Итоги прошлого года тоже не блестящи. Причина не только в промышленных выбросах, но и в растущем автопотоке, и низкой проветриваемости местности, - поясняют эксперты. Причем, с каждым годом в некоторых регионах экология становится все хуже. И столица - не исключение.

"У нас ситуация касательно города Астаны, к примеру, если в 2017 году уровень загрязнений города Астаны оценивался как повышенный, то по итогам 2018 года он стал высоким, то есть ситуация ухудшилась немного", - говорит начальник управления экологического мониторинга РГП "Казгидромет" Дана Аманбаева.

В разряд высокозагрязненных также перешли Алматы, Актобе, Балхаш, Екибастуз и Бейнеу. Согласно отчету Минэнерго за 2018 год всего с высоким загрязнением атмоферного воздуха 13 населенных пунктов: помимо перечисленных сюда относятся Актау (7), Атырау (8), Усть-Каменогорск (9), Жезказган (7), Петропавловск (6), Темиртау (8) и Караганда (10). Причем город шахтеров - лидер антирейтинга. Там уровень загрязненности воздуха достиг 10-й отметки из 13 возможных.

"В Караганде в основном в зимнее время наблюдается превышение нормативов предельно-допустимой концентрации по взвешенным веществам. Это связно с тем, что в Караганде еще много домов с печным отоплением. И в сухую безветренную погоду выбросы от дымовых труб в частности от низко расположенных источников не рассеиваются, а скапливаются в воздухе, образуется смог", - отмечает руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Карагандинской области Лариса Левченко.

Помимо этого в городе находится порядка 20 крупных предприятий, как и в Темиртау, где примерно такая же экологическая обстановка. Там около 10 крупных предприятий, в том числе и металлургический гигант «Арселор Миттал». В компании к 2023 году намерены сократить количество промышленных выбросов в два раза. На этом общем загрязненном фоне приятно выделяется Шымкенте, где смогли улучшить экологическую обстановку. Если в 2017 году показатель загрязнения атмосферного воздуха был на уровне 10 из 13 возможных, то в 18-м снизился в два раза. Но это не говорит о том, что шыкентский воздух стал в два раза чище, объясняют специалисты.

"Да, снижение было. У нас есть, например, цементный завод, они у нас с начала 18 года у них произошло снижение почти в два раза. У них было около 14 тысяч тонн, сейчас они работают с показателями уже 8 тысяч тонн. В связи с чем, они заменили электрические фильтры нарукавные. Далее, у нас есть такие предприятия, которые работали на угле и они перешли на природный газ", - заверяет руководитель отдела экогологического регулирования департамента экологии Туркестанской области Айжан Ажмолдаева.

Одна из причин, мотивирующая предприятия на модернизацию, это - приличные штрафы. Например, в 2017 году в доход государства с природопользователей удержали 1 млрд 663 млн тенге, также внесены платежи по возмещению ущерба на 30 млрд 406,860 млн. тенге. В 2018 году удержано 9 млрд 407 млн. тенге штрафов и почти трехмиллиардный ущерб. (2 млрд 898 млн тенге). Все эти средства поступают в республиканский бюджет и Нацфонд.