Из-за экономического кризиса Венесуэлу уже покинули более 3 млн жителей, - ООН

CA-NEWS (CA) - Экономический кризис в Венесуэле привел к массовому исходу ее жителей. Ежедневно страну покидают около пяти тысяч венесуэльцев. Большинство из них находит приют в соседних странах, говорится на сайте ООН.

По данным Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ), на сегодняшний день из Венесуэлы бежали 3,4 млн человек. 2,7 млн нашли приют в соседних странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Остальные отправились в другие части мира.

«В среднем в 2018 году в поисках защиты и лучшей жизни Венесуэлу ежедневно покидали примерно 5 тысяч человек», - отмечается в пресс-релизе УВКБ.

Наибольшее количество мигрантов и беженцев из Венесуэлы приняла Колумбия - 1,1 миллиона человек. В Перу нашли приют 506 тысяч человек, в Чили - 288 тысяч, в Эквадоре - 221 тысяча, в Аргентине - 130 тысяч и в Бразилии - 96 тысяч. Многие венесуэльцы отправились в Мексику и другие страны Центральной Америки.

«Страны региона проявляют потрясающую солидарность с беженцами и мигрантами из Венесуэлы и находят пути оказания им помощи. Однако эти цифры говорят о том, что приток такого количества беженцев ложится тяжелым бременем на принимающие страны, которым все больше требуется поддержка со стороны международного сообщества, в то время как внимание международного сообщества приковано к политическим событиям в самой Венесуэле», - сказал Эдуардо Штейн, Специальный представитель УВКБ и МОМ в Венесуэле.

Ранее находящиеся на границе с Колумбией представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) подтвердили, что экономические и политические проблемы внутри Венесуэлы достигли масштабов кризиса.

Непосредственно в самой Венесуэле работают несколько учреждений ООН, в том числе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - в партнерстве с Панамериканской организацией здравоохранения, ЮНЭЙДС, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Программа развития ООН (ПРООН).

Сегодня в учреждениях ООН напомнили о представленном в декабре прошлого года региональном плане по оказанию помощи 2,2 млн беженцев и мигрантов из Венесуэлы в 16 принявших их странах. В начале апреля в Кито пройдет региональная встреча, посвященная решению проблем венесуэльских беженцев.

Вдобавок к тому, что в стране не хватает продовольствия и медикаментов, там растет политическая нестабильность, которую усугубляют преследования и притеснения оппозиционных политиков. Напомним, что в январе лидер оппозиции, Председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.