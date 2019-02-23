В Астане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тыс. тенге в честь Дня Победы

CA-NEWS (KZ) - Разовая материальная помощь участникам ВОВ в Астане в 2019 году составит по 500 тыс. тенге. Такое решение приняли депутаты маслихата столицы при перераспределении сэкономленных в прошлом году 1,5 млрд тенге, передаёт BNews.kz.

Как отметили в пресс-службе маслихата Астаны, уточнение бюджета проводится в связи с распределением свободных остатков на начало финансового года и уточнением местного бюджета по инициативе акимата. При уточнении бюджета на социальную сферу дополнительно направлено 1,5 млрд тенге. Таким образом, расходы на социальную сферу составят 151 млрд тенге, или 35,1% от общего объёма бюджета.

В честь празднования 74-й годовщины Дня Победы в ВОВ и в честь вывода советских войск из Афганистана планируется выделить 63,8 млн тенге:

разовая материальная помощь участникам ВОВ по 500 000 тенге;

разовая материальная помощь участникам войны в Афганистана 52 725 тенге.

На нужды полиции выделят дополнительно 15 млн тенге. Они пойдут на проектирование реконструкции здания под департамент полиции Астаны в Ramada Plaza.

На дорожно-транспортную инфраструктуру выделят дополнительно 100 млн тенге. Деньги пойдут на переустройство 100 точек дождеприёмных решёток.

Кроме того, на поддержку малообеспеченных и многодетных семей дополнительно выделено 77,4 млн тенге:

увеличение услуг "Инватакси" - 35,5 млн тенге;

увеличение жилищной помощи – 33,9 млн тенге;

материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому – 8 млн тенге.

Управлению занятости и социальной защиты предусмотрено 463 млн тенге:

60 млн тенге будут направлены в дом престарелых "Шарапат" в связи с увеличением затрат на отопление объекта;

150 млн тенге хотят выделить по программе занятости население. Деньги готовы выделить в связи с желанием 684 человек принять участие на общественных работах.

Также управлению контроля и качества городской среды Астаны дополнительно выделено 550 млн тенге. Из них 500 млн тенге пойдут на замену лифтовых установок.

"У нас подведомственная организация "Оркен кала", она на возвратной основе готова заменить 28 лифтов. С жильцами этих домов собрания уже провели, есть опросные листы, мы готовы поменять. В этом году мы намерены заменить 69 лифтов по городу.

Затраты будут возмещены пополам, 50% жильцы оплачивают, а вторую половину лифтовая компания", - сказал руководитель управления контроля и качества городской среды Толеген Кулушев.