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  23 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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К 2021 году в туркменском Керки будет построен аэропорт

CA-NEWS (TM) -  В городе Керки Лебапского велаята будет построен аэропорт, рассчитанный на обслуживание 100 пассажиров в час. Соответствующее Постановление 23 февраля подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, передает Хроники Туркменистана.

Документом предписано начать строительные работы в мае 2019 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в апреле 2021 года. возводить воздушную гавань будет индивидуальное предприятие «Gündogdy» – член Союза промышленников и предпринимателей.

Как передает госинформагентство ТДХ, вице-премьер Мамметхан Чакыев сообщил, что для современного оснащения аэропорта и обеспечения безопасности полетов планируется сотрудничать со всемирно известной французской компанией Thales.

Напомним, что президент Бердымухамедов намерен построить современные аэропорты во всех велаята страны.

Thales – международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения.

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