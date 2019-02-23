В Монголии прошли мероприятия, посвященные празднованию Дню защитника Отечества

CA-NEWS (MNG) - 22 февраля в Улаанбаатаре прошли мероприятия, посвященные празднованию Дню защитника Отечества. Состоялась церемония возложения венков к мемориалу памяти советских воинов на горе Зайсан, а также к памятнику выдающемуся советскому полководцу, маршалу Советского Союза Г.К.Жукову. В начале церемония были исполнены государственные гимны России и Монголии, выстроен почетный караул, передает Montsame.

В торжествах приняли участие сотрудники Посольства России в Монголии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом И.К.Азизовым, сотрудники Посольства Белоруссии в Монголии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом С.В.Чепурным, офицерский состав Министерства обороны в Монголии во главе с министром Н.Энхболдом, руководство Генерального Штаба Вооруженных сил Монголии, представители общественности города Улаанбаатара.





