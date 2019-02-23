Почему женщины не возвращаются из зон конфликтов? - ООН

CA-NEWS (CA) - Потенциальная угроза, исходящая от иностранных боевиков, возвращающихся на родину, положение сопровождающих их женщин и детей, новые меры в области предупреждения терактов и требующие решения проблемы – эти темы затронула помощник Генерального секретаря Мишель Конинкс, выступая в пятницу, 22 февраля на заседании, посвященном проблеме иностранных боевиков-террористов, говорится на сайте ООН.

Мишель Конинкс, которая руководит Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета ООН, подчеркнула, что возвращение иностранных боевиков-террористов из зон конфликта на родину представляет собой большую проблему: они могут совершать одиночные теракты и рекрутировать в ряды террористов молодежь. Такие действия очень трудно отслеживать и предотвращать. Вдобавок террористы постоянно находят новые возможности обойти существующие методы их поиска и идентификации.

В то же время, отметила Конинкс, в последние годы удалось добиться значительных успехов в сфере сбора биометрических и цифровых данных и взаимного обмена ими, сбора финансовой информации и разведданных, полученных с применением специальных методов расследования.

В числе прочего выяснилось, что террористов сопровождают многочисленные родственники. «Беспрецедентно увеличилось число родственников, которых боевики привозят с собой в зону конфликта, а также рожденных там детей, – сообщила Мишель Конинкс. – Нам стало более понятно, какие функции выполняют женщины, состоящие в террористических организациях, и как эксплуатируют детей».

Причем женщины, отправившиеся в зоны конфликтов, гораздо реже возвращаются на родину. Например, из Ирака и Сирии вернулось лишь 5 процентов от общего числа оказавшихся там женщин. Среди всех зарегистрированных иностранцев, вернувшихся из зон военных действий, женщины составляют лишь 4 процента.

«Эти цифры говорят о том, что нужно немедленно тщательно проанализировать причины такого положения дел, найти пути их возвращения – с учетом необходимости соблюдения прав человека, и выяснить судьбу тех, кто вернулся домой», – подчеркнула помощник Генерального секретаря.

Она также привлекла внимание к положению детей, находившихся или родившихся в зонах конфликта. По ее словам, они скорее всего нуждаются в защите и длительной реабилитации.

«Многие из них остались сиротами, другие разлучены с близкими или брошены родителями», – заметила Конинкс. – Они, вероятно, испытывают серьезные физические и психологические проблемы, лишены возможности получить полноценное образование и могут столкнуться с дискриминацией и быть отвергнуты обществом».

Глава Контртеррористического комитета сообщила о том, что со времени принятия так называемых Мадридских принципов в ООН предпринимались шаги, призванные помочь странам выявить проблемы в области борьбы с терроризмом, собрать примеры успешных творческих подходов к их преодолению и проанализировать новые тенденции, которые могут осложнить контртеррористическую деятельность.

Мадридские руководящие принципы – это 35 практических рекомендаций, которые призваны помочь остановить потоки иностранных боевиков-террористов. Они были приняты четыре года назад на встрече Контртеррористического комитета в Мадриде. В конце прошлого года к ним добавили еще 17.