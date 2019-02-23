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  23 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане проверили факты распространения резиновых китайских яиц

CA-NEWS (UZ) -  Специалисты Федерации по защите прав потребителей побывали на рынках Ташкента и проверили факт распространения резиновых китайских яиц.

Ранее в социальных сетях была распространена информация о продаже на рынках республики, в частности, на оптовом продуктовом рынке столицы «Урикзор» искусственных яиц.

В связи с этим, 22 февраля в магазинах «Урикзара», был проведен мониторинг с целью выявления подобных подделок, сообщает УзА.

По данным издания были проведены профилактические беседы с каждым предпринимателем, даны указания по соблюдению санитарно-гигиенических требований при реализации продукции, а также было рассказано о необходимости проведения ветеринарных осмотров.

Кроме того, специалистами федерации были отобраны образцы имевшихся в продаже на рынке яиц, которые были исследованы в присутствии владельцев продукции. В результате, было получено заключение о том, что все образцы годны к употреблению.

По итогам мониторинга принято решение об усилении обмена информацией между санитарными организациями города и ГУП «Центр управления муниципальными активами» хокимията г.Ташкента.

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