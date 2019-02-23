Рахмон: «Мы абсолютно уверены в боеспособности Вооруженных сил страны»

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 23 февраля в ГК «Кохи Борбад» принял участие и выступил на торжественном мероприятии в честь 26-й годовщины образования Вооруженных сил Республики Таджикистан.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале Эмомали Рахмон поздравил весь личный состав войсковых частей и всех граждан страны с важной исторической датой – 26-й годовщиной образования Вооружённых сил Республики Таджикистан.

Глава государства поделился размышлениями о 26-летней истории образования Вооружённых сил, о преодолении ими сложных и трудных испытаний и об их преобразовании в организованную, мощную и надёжную структуру по защите Родины и народа Таджикистана.

Глава государства подчеркнул, что военнослужащие Вооруженных сил в первые годы независимости в условиях, когда не имели надлежащего обмундирования, оружия и снаряжения, самоотверженно боролись во имя восстановления конституционного строя, и тысячи из них отдали свои жизни ради этой благородной цели, добрую память о которых, этих борцах за освобождение, благодарный таджикский народ будет хранить вечно.

Президент страны, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что «мы выражаем абсолютную уверенность в Вооружённых силах страны и знаем, что они и в дальнейшем будут охранять, словно надёжный щит, свободу и независимость родного Таджикистана, безопасность государства, мир и стабильность нашего народа».

В завершение Рахмон ещё раз поздравил всех военнослужащих войсковых частей с 26-й годовщиной образования Вооруженных сил.