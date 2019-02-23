Главным миграционным донором России впервые стал Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Главным миграционным донором России впервые стал Таджикистан, следует из данных Росстата, проанализированных РБК.

Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана.

На втором месте — Казахстан (+26,5 тыс. человек).

На третьем месте — Украина (+14,8 тыс.). Приток из республики сократился по сравнению с 2017 годом более чем в три раза (с 47,7 тыс.). Украина была лидером по количеству мигрантов, прибывших в Россию, на протяжении четырех лет, с 2014 года.

По количеству мигрантов, находящихся в России, по-прежнему лидирует Узбекистан. По данным МВД, в 2018 году было поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан Узбекистана, а снято с учета — 3,25 млн (сальдо — 1,25 млн человек). На втором месте — граждане Таджикистана: поставлено на учет 2,33 млн человек, снято с учета — 1,53 млн (сальдо — почти 800 тыс. человек).

Очень сильно сократилась легальная трудовая миграция из-за роста цены патента на работу, которую устанавливают регионы.