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  23 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикский певец посвятил свою песню Рамзану Кадырову

CA-NEWS (TJ) -  Таджикский певец Толибджон Курбанханов спел песню в честь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Толибджон Курбанханов приобрел известность в 2012 году, спев несколько песен про Путина.

Клип на новую песню уроженца Таджикистана Толибджона Курбанханова «К.Р.А.», то есть Кадыров Рамзан Ахматович, появился в Ютубе 18 февраля и за 4 дня собрал 11 тысяч просмотров.

Толибджон Курбанханов в анонсе к клипу «К.Р.А» пишет, что узнав из СМИ о возможной отставке Кадырова с поста главы Чеченской Республики, решил поддержать «верного соратника Путина» своей песней.

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