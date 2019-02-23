Таджикский певец посвятил свою песню Рамзану Кадырову

CA-NEWS (TJ) - Таджикский певец Толибджон Курбанханов спел песню в честь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Толибджон Курбанханов приобрел известность в 2012 году, спев несколько песен про Путина.

Клип на новую песню уроженца Таджикистана Толибджона Курбанханова «К.Р.А.», то есть Кадыров Рамзан Ахматович, появился в Ютубе 18 февраля и за 4 дня собрал 11 тысяч просмотров.

Толибджон Курбанханов в анонсе к клипу «К.Р.А» пишет, что узнав из СМИ о возможной отставке Кадырова с поста главы Чеченской Республики, решил поддержать «верного соратника Путина» своей песней.