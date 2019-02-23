Таджикский певец посвятил свою песню Рамзану Кадырову
- Таджикистан, общество
- 19:23, 23 февраля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Таджикский певец Толибджон Курбанханов спел песню в честь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Толибджон Курбанханов приобрел известность в 2012 году, спев несколько песен про Путина.
Клип на новую песню уроженца Таджикистана Толибджона Курбанханова «К.Р.А.», то есть Кадыров Рамзан Ахматович, появился в Ютубе 18 февраля и за 4 дня собрал 11 тысяч просмотров.
Толибджон Курбанханов в анонсе к клипу «К.Р.А» пишет, что узнав из СМИ о возможной отставке Кадырова с поста главы Чеченской Республики, решил поддержать «верного соратника Путина» своей песней.