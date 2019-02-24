Венесуэльские военные обстреляли грузовики с гумпомощью

CA-NEWS (CA) - В Венесуэле оппозиционер Хуан Гуайдо объявил о том, что границу страны пересекли первые фуры с поставками гуманитарной помощи из Бразилии и Колумбии. "Это большой успех, Венесуэла!" - написал политик в субботу, 23 февраля, в своем микроблоге в Twitter. Иностранные журналисты сообщают, однако, что пока речь идет о чисто техническом пересечении грузовиками с гумпомощью венесуэльской границы. Проехать через военные кордоны, выставленные на границе, фурам не удалось. После того, как на границе с Колумбией венесуэльские военные обстреляли их, три грузовика загорелись. Удалось спасти лишь несколько коробок с медикаментами и медицинскими приборами, сообщает Deutsche Welle.

По меньшей мере два человека были убиты и более двадцати получили ранения в городе Санта-Элена-де-Уайрен, который граничит с Бразилией, передает Би-би-си.

Foro Penal, неправительственная организация, которая следит за ситуацией в Венесуэле, заявила, что проправительственные ополченцы открыли огонь по демонстрантам: двое погибли, еще десятки получили ранения. В ходе другого инцидента были подожжены два грузовика с грузом помощи из Колумбии.

Переломный момент в венесуэльском кризисе: военные из Венесуэлы после столкновений с демонстрантами на границе дезертируют и просят помощи у Колумбии. Они заявляют о верности Гуайдо и готовы доставить гумпомощь вопреки приказам Мадуро. Вот что сейчас происходит в Венесуэле pic.twitter.com/PbL4WDW6S9 — DW на русском (@dw_russian) 23 февраля 2019 г.

Люди в отчаянии пытались вытащить еду и лекарства из горящих машин. Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально разорвал дипломатические отношения с Колумбией из-за ее помощи его оппонентам.

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Ранее власти Венесуэлы приказали закрыть три пропускных пункта на границе с Колумбией, чтобы предотвратить доставку гуманитарной помощи на территорию страны.

Двумя днями ранее Гуайдо подписал свой первый"президентский указ" - о разрешении доступа в страну гуманитарной помощи и открытии всех границ Венесуэлы.

Однако глава Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границы страны для поставок гуманитарной помощи, опасаясь, что они являются лишь прикрытием для подготовки военного вторжения США.

Визит Гуайдо в Колумбию

В пятницу, 22 февраля, Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Live Aidи встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

Выступая вместе с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу и президентом Колумбии Иваном Дуке в приграничном городе Кукуте в субботу, 23 февраля, Гуайдо потребовал, чтобы венесуэльские военные "перешли на правую сторону истории" и открыли границы страны для гуманитарных поставок.

На сегодняшний день Хуана Гуайдо признали временным президентом более 50 государств.