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  24 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии на авиасалоне сгорели около 300 автомобилей

CA-NEWS (CA) -  Во время авиасалона Aero India в индийском Бангалоре в воскресенье, 24 февраля, на общественной парковке загорелись не менее 300 автомобилей. Как сообщил глава пожарной охраны Бангалора, города на юге Индии, огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветра. При этом, по данным местных служб, пострадавших в результате инцидента нет, передает Deutsche Welle.

Министерство обороны Индии, являющееся организатором Aero India, распорядилось провести расследование причин произошедшего. Как сообщил индийский телеканал NDTV, огонь могла спровоцировать тлеющая сигарета.

На территории неподалеку от авиабазы Йелаханка были размещены приблизительно 100 самолетов. В связи с пожаром работа авиасалона была временно прекращена.

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