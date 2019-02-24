Президент Туркменистана поручил регулировать цены на «важную продукцию» в стране

CA-NEWS (TM) - 22 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому цены и тарифы на важные виды товаров, продукции, работ и услуг производственно-технического назначения и социальной значимости подлежат регулированию со стороны государства, сообщает госинформагентство ТДХ.

Однако ни цены, ни перечень важных товаров и услуг не приводятся.

Цены и тарифы на одни товары, продукцию, работы и услуги для внутреннего рынка будет устанавливать кабинет министров, на другие – министерство финансов по согласованию с кабмином.

Как ранее сообщала «Хроника Туркменистана», на рынках и в госмагазинах власти принуждают торговцев реализовывать товары по сниженным ценам.

Например, в конце декабря 2018 года владельцам магазинов в Туркменистане разослали список «рекомендованных» цен на продукты.

Так как по установленным ценам, которые не окупают себестоимость продукции, товары продавать невыгодно, реализаторы стараются устно сообщить покупателям реальную стоимость.